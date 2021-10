amministrative2021, Termine: «Il Pd ha confermato la sua capacità di valorizzare le donne»

GROSSETO – «La recente tornata elettorale per le amministrative in provincia di Grosseto che ha portato ad eleggere due sindache – Elena Nappi a Castiglione della Pescaia e Maria Bice Ginesi a Scansano – oltre alle tante consigliere nei comuni che sono andati al voto, dimostra come la questione della parità di genere all’interno del Partito Democratico locale, sia stata affrontata con serietà e impegno ormai da tempo».

Così il segretario provinciale del Partito Democratico, Giacomo Termine, in una nota.

«Ma soprattutto la nostra comunità l’ha sempre affrontata in modo maturo – afferma -, puntando sulla valorizzazione delle competenze e tenendo di conto anche dei limiti culturali che ahimè ci sono all’interno della società. Il Partito Democratico si è sempre interrogato e messo in discussione per garantire con azioni concrete la partecipazione della componente femminile alla vita politica e istituzionale del Paese e oggi continuiamo a raccogliere i frutti del nostro impegno».

«In questi mesi di lavoro – conclude Termine – abbiamo raggiunto importanti risultati dando dignità e voce ai territori e valorizzando con l’impegno di tutta la nostra comunità politica la figura femminile».