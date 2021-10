Alternativa Orbetello: «Il primo Consiglio all’Auditorium per i cittadini»

ORBETELLO – Alternativa Orbetello, attraverso Paola Della Santina, futura capogruppo, ha chiesto al sindaco Andrea Casamenti e alla maggioranza eletta di convocare il primo consiglio comunale presso l’Auditorium comunale in modo che “non solo i consiglieri, ma anche i cittadini, possano partecipare dal vivo alla prima seduta consiliare”, spiegano.

“Ciò è dovuto all’importanza che riveste la partecipazione e la democrazia che per Alternativa Orbetello ha un valore fondamentale – proseguono -. Cominciamo a passare dalle parole ai fatti in modo tale che i veri attori del cambiamento siano gli elettori e non solamente gli eletti. Noi come lista Alternativa Orbetello saremo sempre in prima fila nella difesa della partecipazione attiva dei cittadini perché ne va della democrazia stessa”.