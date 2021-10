Agorà democratiche al via: venerdì si parla di acqua, agricoltura e conservazione del territorio

CASTEL DEL PIANO – “A Castel del Piano parte un percorso di ascolto e discussione che si snoderà nei prossimi mesi su tutto il territorio comunale. Arrivano anche qui, infatti, le Agorà Democratiche, riunioni aperte a tutti, senza la necessità di appartenere a nessun movimento politico, ma con il solo obbligo di aver voglia di dire la propria e rispettare i valori comuni come quelli della Costituzione repubblicana, quelli che riguardano un nuovo modello di sviluppo sostenibile e quelli che indirizzano verso una lotta contro le diseguaglianze”, spiegano dal Direttivo Unione comunale Pd Castel del Piano.

Venerdì 8, dalle ore 21:15, a Montenero d’Orcia (Castel del Piano), nei locali della Pro Loco, sopra il Circolo Arci, il primo appuntamento delle Agorà Democratiche toccherà il tema dell’acqua, dell’agricoltura e della cura del territorio. Un argomento particolare e che è legato anche all’andamento dei cambiamenti climatici.

All’evento parteciperanno l’onorevole Susanna Cenni, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati e responsabile nazionale Pd per l’Agricoltura e la Forestazione, e Donatella Spadi, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Aree interne.

“Sarà l’occasione per parlare di problemi che riguardano il nostro territorio e che la politica deve ascoltare – proseguono dal direttivo -. L’intento di questi incontri è proprio quello di animare il dibattito sul presente e il futuro del nostro territorio. Noi ci mettiamo a disposizione e speriamo che in tanti partecipino perché questi sono eventi aperti a cui può partecipare chiunque si ritrovi in certi valori. Il nostro obiettivo è quello di ascoltare e discutere proposte e soluzioni da far poi presenti anche all’Amministrazione Comunale”.

Per partecipare all’evento, viste le norme anticontagio, è gradita la prenotazione sulla pagina Facebook PD-Castel del Piano, all’indirizzo email casteldelpiano@pdgrosseto.it, o al numero di telefono 3687275214. Sarà richiesto il Green Pass.