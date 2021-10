unacanzonealgiorno: 48 anni fa Patty Pravo era prima in classifica con “Pazza idea”

GROSSETO – E’ il 6 ottobre 1973, e Patty Pravo è prima in classifica con Pazza idea.

Scritta da Maurizio Monti e Giovanni Ullu con musica di Paolo Dossena e con l’arrangiamento di Gepi e Toto Torquati, fu pubblicata nell’aprile del 1973, sia nel 45 giri Pazza idea/Morire tra le viole sia nell’omonimo album.

Pazza idea è diventata il cavallo di battaglia di Patty Pravo.

TESTO

Se immagino che tu sei qui con me

sto male, lo sai!

Voglio illudermi di riaverti ancora

com’era un anno fa.

Io stasera insieme ad un altro

e tu sarai forse a ridere di me

della mia gelosia che non passa più,

ormai non passa più.

Pazza idea di far l’amore con lui

pensando di stare ancora insieme a te!

Folle, folle, folle idea di averti qui

mentre chiudo gli occhi e sono tua.

Pazza idea, io che sorrido a lui

sognando di stare a piangere con te.

Folle, folle, folle idea sentirti mio

se io chiudo gli occhi vedo te.

Tu guidavi mentre io ubriaca di gelosia

continuavo a chiedere.

E poi mi hai detto: “”Senti camminiamo””,

Siamo scesi in fretta ma restati li…

In silenzio soli, io ti ho stretto, stretto a me.

La tua giacca sul mio viso

mi hai detto: “”Basta amore,

sono stanco, lo vuoi tu?””

Pazza idea di far l’amore con lui

pensando di stare ancora insieme a te!

Folle, folle, folle idea di averti qui

mentre chiudo gli occhi e sono tua.

Pazza idea, io che sorrido a lui

sognando di stare a piangere con te.

Folle, folle, folle idea sentirti mio

se io chiudo gli occhi vedo te.

Pazza idea stare qui con lui

ma poi vedere solo te.

Immaginare… vorrei…

Vorrei te!

Pazza idea di far l’amore con lui

pensando di stare ancora insieme a te!

Folle, folle, folle idea di averti qui

mentre chiudo gli occhi e sono tua.

Pazza idea, io che sorrido a lui

sognando di stare a piangere con te.

Folle, folle, folle idea sentirti mio

se io chiudo gli occhi vedo te.

