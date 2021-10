Lutto in paese: Gavorrano piange Vasco Duranti. Da minatore ad orefice, era conosciuto da tutti

GAVORRANO – Comunità in lutto a Gavorrano per la scomparsa di Vasco Duranti. A ricordarlo sul suo profilo Facebook, Mauro Giusti.

«Da minatore ad orefice, questa è stata la vita di Vasco Duranti, deceduto ieri a Massa Marittima – scrive Mauro Giusti -.

Ho conosciuto Vasco nei primi anni 60, durante la lotta dei minatori della miniera Marchi di Ravi, lui era tra coloro che venivano licenziati. Insieme a lui partecipai con la sua Fiat 600 celeste alla manifestazione a Firenze, organizzata dal comitato di lotta della miniera, andammo a manifestare davanti alla sede dei padroni della miniera. Nonostante il lavoro in miniera andava ad imparare come accomodare gli orologi, dopo il licenziamento fu questo lavoro l’ancora di salvezza per se e per la sua famiglia.

Apri un piccolo negozio a Bagno di Gavorrano per accomodare orologi e sveglie, piano piano si ingrandì ed iniziò a vendere oreficeria ed orologeria con l’aiuto della moglie e dei figli. È stato dirigente della U.S Gavorrano, ha partecipato con la propria squadra al Torneo notturno di calcio S. Salvetti, non vi era manifestazione sportiva che Vasco non fosse presente con le sue targhe, coppe o medaglie. Poi arrivò la pensione e Renzo e Lisena, suoi figli, presero il suo posto fino a pochi mesi fa, adesso sono i nipoti che portano avanti il negozio. Tre generazioni si sono succedute alla guida del negozio, ma il nome è rimasto quello iniziale Oreficeria Orologeria Duranti.

Ciao Vasco chi ha avuto il piacere di conoscerti, oggi ha perso un amico sincero, il paese, Bagno di Gavorrano, ha perso una persona perbene».