Lavori sulla rete idrica a Grosseto: stop all’acqua per 12 ore. Tutte le vie coinvolte

GROSSETO – A Grosseto prosegue il programma di tredici interventi finalizzati alla distrettualizzazione idraulica e al rifacimento delle camere di manovra, per un investimento di 90mila euro. AdF porta così avanti anche nel capoluogo maremmano il proprio piano di investimenti per il miglioramento infrastrutturale di reti e impianti, in linea con la propria mission di lavorare per il benessere della comunità e del territorio e con gli obiettivi n.6 e n. 9 dell’Agenda ONU 2030.

Riduzione consistente di tempi di disservizio, di numero di utenti coinvolti e della durata degli interventi in caso di manutenzioni o ripristini, oltre all’incremento della sicurezza per gli operatori e alla maggior precisione nell’individuare eventuali perdite sono le finalità di questo imponente piano di interventi, che comporterà, in alcuni casi, temporanee sospensioni nell’erogazione idrica e/o modifiche alla circolazione, concordate con l’amministrazione comunale: si tratta di piccoli disagi temporanei oggi, per un minor disservizio in futuro.

Dopo gli interventi effettuati a settembre in strada dello Sbirro e strada Batignanese a Roselle e nella zona cosiddetta “delle Nazioni”, domenica 10 ottobre sarà sempre quest’ultima a essere interessata, con il rifacimento di altre camere di manovra in via Inghilterra e via Portogallo. In accordo con l’amministrazione comunale, i lavori verranno effettuati nella giornata di domenica e non in un giorno feriale per ridurre il loro impatto sulla viabilità e la circolazione. Alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate dai lavori saranno in vigore a partire dalle 15 di sabato 9 ottobre.

L’intervento determinerà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 20 in via Nicaragua, via Estonia, via Lettonia, via Lituania, via Inghilterra, via Ungheria, via Cile, via Portogallo, via Cipro, via Jugoslavia, via Ecuador, via Austria, via Uruguay, via Bulgaria, viale Marocco, via Annibale Spinelli, via Falcone, via Borsellino, viale Argentina, via El Alamein, via Unione Sovietica, via Mozambico, via Albania, piazza Nazioni Unite, via Israele, via Stati Uniti d’America, via Croazia, via Germania, via Repubblica di San Marino, via Madagascar, via Venezuela, via Etiopia, via Messico, via Nuova Zelanda, via Svizzera, via Leonardo Madoni, via Australia, via Canada, via Repubblica Domenicana, via Senegal, via Slovenia, via Perù e via Carnicelli.

Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

L’eventuale sospensione dell’erogazione di acqua – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.