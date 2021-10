Il podcast del 6 ottobre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 6 ottobre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 6 ottobre

In apertura la cronaca. Va dal macellaio e ruba l'incasso. È successo a Manciano. Si tratta di un giovane ventenne che è stato denunciato dai Carabinieri. Qualche giorno fa il ragazzo era entrato all’interno di una macelleria di Manciano, ed approfittando dell’assenza del proprietario, che in quel momento si trovava in un’altra stanza, è andato verso il bancone, dove è posizionato il registratore di cassa, portando via il denaro contante frutto della giornata di lavoro. In tutto 600 Euro. Il ladro però non aveva calcolato la presenza delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno incastrato.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 229 su 18.043 test di cui 8.748 tamponi molecolari e 9.295 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,27% (3,2% sulle prime diagnosi).



Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 3. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 220, mentre quelle in quarantena per contatto stretto sono 540.

Un ricovero in più: sono nove le persone ricoverate nel reparto di degenza Covid dell’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri otto). Resta vuota la terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 161mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 164mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.531.000 dosi.