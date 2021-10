Iavarone: «Il nostro obiettivo è creare una solida alternativa alla maggioranza»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Vogliamo ringraziare i 1.025 castiglionesi che votando l’Alternativa hanno espresso la volontà di cambiare le cose. Siete tanti e noi faremo in modo di rappresentarvi al meglio con un’opposizione seria e di buonsenso”, affermano Attilio Ganozzi e Aldo Iavarone, quest’ultimo eletto consigliere all’opposizione per l’Alternativa, di Movimento civico per Castiglione.

“Ringraziamo uno ad uno i 179 sostenitori che hanno votato Aldo Iavarone – proseguono -, la loro fiducia sarà uno stimolo costante per creare una solida alternativa all’attuale maggioranza. Ringraziamo le frazioni che hanno creduto fortemente in noi e che continueremo a seguire con attenzione perché le promesse sbandierate in campagna elettorale vengano effettivamente mantenute.

Ringraziamo tutti i candidati in lista che hanno lavorato con passione mettendoci il cuore, una squadra unita e affiatata che continuerà a impegnarsi con il medesimo entusiasmo nel progetto che insieme abbiamo condiviso e in cui ci riconosciamo”.

“Ringraziamo chi ci ha sostenuto e aiutato da “dietro le quinte” – vanno avanti -, il loro invisibile sostegno è stato fondamentale per costruire la campagna elettorale, raccogliere consensi, comprendere le necessità dei cittadini. Ringraziamo la nostra candidata Ianetta Giannotti, donna tenace e concreta, che si è spesa fino all’ultima energia in una campagna elettorale difficile, convincendo con la sua ironia e la sua schiettezza tanta gente a votare per lei, per noi”.

“I giochi sono fatti, dopo dieci anni si riconferma la stessa maggioranza. Ma il vero grande partito è quello degli astenuti, le 2.300 persone, hanno scelto di non votare. Un segnale importante che dovrebbe far riflettere. È arrivato il momento, di ascoltare i cittadini, pensare prima a loro. Noi vigileremo affinché questo avvenga per ripagarvi della fiducia. Grazie a tutti”, concludono Iavarone e Ganozzi.