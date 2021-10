Fra le Marze e San Rocco, prima edizione per la Corsa dei Forti

MARINA DI GROSSETO – E’ tutto pronto per la manifestazione podistica “Corsa dei Forti” che la Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare in coorganizzazione con il Comune di Grosseto e la collaborazione tecnica dell’associazione sportiva MareVettaMare, ha programmato per domenica 10 ottobre. La partenza è prevista alle 10 dal forte delle Marze, con arrivo a Marina di Grosseto al forte San Rocco.

La competizione, che è alla sua prima edizione ma vorrebbe diventare un appuntamento fisso di inizio autunno, nasce con l’idea di portare l’attenzione sulle spiagge e sulle pinete locali e sul patrimonio storico dei due forti (Marze e San Rocco) che sorgono nel territorio comunale. La gara, che si sviluppa su un percorso di 10 chilometri circa, non comporta particolari difficoltà ed è aperta a tutti gli appassionati di podismo.

All’arrivo, che si prevede tra le 10:30 e le 12 nel piazzale antistante il forte San Rocco, verranno premiati i primi tre arrivati nelle categorie uomini e donne. Verrà inoltre offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti, che saranno accolti dalla Filarmonica Città di Grosseto. La manifestazione si svolgerà in ottemperanza delle norme anti covid.