Entra dal macellaio e ruba l’incasso. Ma le telecamere lo riprendono

MANCIANO – Un giovane di 20 anni è stato denunciato per furto. Il ragazzo era entrato in una macelleria di Manciano e approfittando dell’assenza del proprietario, che in quel momento si trovava in un’altra stanza, è andato verso il bancone, dove è posizionato il registratore di cassa, portando via 600 euro in contanti frutto della giornata di lavoro.

Il titolare è di è rivolto subito ai carabinieri di Manciano per denunciare l’accaduto. Il ladro però non aveva fatto i conti con la presenza di un sistema di videosorveglianza, che ha ripreso tutto.

Estrapolate ed analizzate le immagini, infatti, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il giovane, identificandolo. Messo alle strette dai Carabinieri il ladro ha ammesso le sue responsabilità.