amministrative2021, M5s: «Persi voti per astensionismo e liste civiche»

GROSSETO – “Grazie a tutti i cittadini che hanno creduto nel nostro progetto per il futuro della città”, scrive, in una nota, il Movimento 5 stelle.

“Proseguiremo nel solco tracciato dal nostro programma di governo e, per quanto possibile, cercheremo di attuarlo – vanno avanti dal M5s -. Complimenti ad Antonfrancesco Vivarelli Colonna per la vittoria alle elezioni. La città ha dato un’indicazione chiara”.

“Il Movimento 5 stelle paga la scarsa affluenza del proprio elettorato – continuano i cinque stelle -. Ma, guardando al dato complessivo nazionale risulta ampiamente sopra media. Dobbiamo pure considerare la presenza di liste nate a semplice disturbo del Movimento 5 stelle, per il desiderio personale di pochi soggetti che per mesi si sono dichiarati contiani puntando tutto, così, sulla confusione e il disorientamento seminati nella mente degli elettori. Sono riusciti a togliere qualche centinaio di voti al Movimento. Movimento che ha subìto anche il voto ad altre civiche. Anche in questo caso poche centinaia di voti, ma determinanti. Alla fine, abbiamo perso, per questo, oltre due punti percentuali che ci avrebbero permesso di ottenere un risultato ancora più inaspettato”.

“Ma il tempo delle recriminazioni è finito – conclude il M5s -. E deve finire anche quello delle divisioni. Le nostre porte, anche per chi ha creduto in un progetto diverso perché tratto in inganno dalle mire personalistiche di pochi soggetti, sono sempre aperte. Da ora in avanti tratteremo con fermezza temi cittadini e ci concentreremo su azioni concrete. La risalita sarà lunga, ma il gruppo è solido. E noi non molliamo. Mai”.