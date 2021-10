A Trieste eletto Ugo Rossi. Fu candidato anche a Grosseto

TRIESTE – Successo per Ugo Rossi, giovane leader del movimento 3V (“Vaccini vogliamo verità”) ed ex candidato del M5s a Grosseto per il parlamento, che alle ultime elezioni comunali di Trieste ha ottenuto quasi il 5% dei consensi.

Il candidato sindaco era balzato agli onori della cronaca, poche settimane fa, per l’arresto (è in libertà attualmente) inflittogli da due carabinieri, a seguito di una colluttazione nata da un diverbio tra due persone che non indossavano correttamente la mascherina e i due agenti.