Vaccini in Maremma: in quattro giorni inoculate 2.900 dosi

GROSSETO - Sono 174.084 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+832 rispetto a venerdì 1 ottobre, quando erano 173.252), 151.382 le seconde (+2.003 rispetto a venerdì scorso, quando erano 149.379). La prima dose è stata inoculata al 79,7% degli abitanti, mentre la seconda al 69,3% (venerdì erano rispettivamente 79,3% e 68,3%). Per quanto riguarda le terze dosi, per i fragilissimi, gli ospiti e gli operatori delle Rsa e gli over80, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 401 (+71, venerdì erano 330).

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - prime dosi

Fascia 90+ 3.238 (venerdì 3.237)

Fascia 80-89 15.522 (venerdì 15.511)

Fascia 70-79 25.482 (venerdì 25.455)

Fascia 60-69 27.121 (venerdì 27.064)

Fascia 50-59 30.291 (venerdì 30.145)

Fascia 40-49 26.349 (venerdì 26.157)

Fascia 30-39 18.023 (venerdì 17.853)

Fascia 20-29 16.431 (venerdì 16.279)

Fascia 12-19 11.627 (venerdì 11.551)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - seconde dosi

Fascia 90+ 3.156 (venerdì 3.154)

Fascia 80-89 15.301 (venerdì 15.295)

Fascia 70-79 23.482 (venerdì 23.424)

Fascia 60-69 22.930 (venerdì 22.840)

Fascia 50-59 26.935 (venerdì 26.642)

Fascia 40-49 22.829 (venerdì 22.490)

Fascia 30-39 14.842 (venerdì 14.485)

Fascia 20-29 13.235 (venerdì 12.868)

Fascia 12-19 8.672 (venerdì 8.181)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - terze dosi

Fascia 90+ 8 (venerdì 4)

Fascia 80-89 60 (venerdì 54)

Fascia 70-79 122 (venerdì 106)

Fascia 60-69 103 (venerdì 80)

Fascia 50-59 70 (venerdì 58)

Fascia 40-49 20 (venerdì 15)

Fascia 30-39 8 (venerdì 5)

Fascia 20-29 7 (venerdì 5)

Fascia 12-19 3 (venerdì 3)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 606.910 prime dosi, 524.995 seconde dosi e 1.769 terze dosi (venerdì erano 604.253 prime dosi, 518.437 seconde dosi e 1.487 terze dosi).