unacanzonealgiorno: la poetica di Lucio Dalla in “Malinconia d’ottobre”

GROSSETO – La radio passa Malinconia d’ottobre di Lucio Dalla. Scritta dallo stesso cantautore bolognese e Marco Alemanno, è stata pubblicata nell’album Il contrario di me del 2007.

Malinconia d’ottobre narra in modo delicato il sentimento di tristezza che ti invade quando finisce una storia d’amore. “Dimenticami, cancellami, tienimi fuori da te, convinciti, rassegnati: questa storia non c’è”.

Testo

Malinconia d’ottobre

per tutto quello che non ho.

Un cane passa, piscia e ride e aspetta insieme a me

Il tram di mezzanotte

Che han cancellato o non c’è più.

Adesso chiedo al cane sì, al cane se,

Se mi porta lui da te.

Dimenticami, cancellami, tienimi fuori da te,

convinciti, rasségnati : questa storia non c’è

La mia anima nel vaso

Da una crepa vola via,

va a cercare la sua ombra

che, seduta, è rimasta sulle scale di casa tua.

Un ladro di passaggio con una certa cortesia

Mi chiede : “Hai del fumo?” “Sì, del fuoco, sì”

e dopo il furto scappa via.

Rassegnati, rilassati

e non pensare più a lei,

abituati, prova a convincerti

che non c’è solo lei

Nel centro di Lisbona,

Seduta al tavolo di un bar,

C’è la statua di Pessoa

che sembra lì proprio per me

L’amore è mentitore,

quando è finto non lo sai

ma com’è bello il suo dolore,

lo capisci se ce l’hai

