“Una preghiera mi portò lontano”: il romanzo di Orsini vince il XIX premio nazionale “Il Delfino”

PORTO SANTO STEFANO – Una preghiera mi portò lontano di Roberto Orsini vince il XIX Premio Nazionale di narrativa, saggistica e poesia “Il Delfino” edizione 2021, per la categoria Narrativa a tema “Mare”.

La giuria del concorso presieduta da Giovanni Nardi e rappresentata da Salvatore Duca, Veronica Manghesi, Giuseppe Meucci, Alessandro Nundini, Valeria Serofilli e Francesca Zucchelli ha premiato, per la categoria Narrativa a tema “Mare”, Una pre-

ghiera mi portò lontano (Edizioni Effigi), romanzo affascinante, dal sapore avventuroso ambientato nella Maremma del XVI secolo lungo le coste dell’Argentario. Una storia attenta alla vita degli ultimi e sensibile alla bellezza della natura selvaggia che mescola a coloriti aneddoti storici le vicende personali di Ridolfo, giovane contadino proveniente dall’entroterra toscano devastato dalla malaria.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 9 ottobre 2021 alle ore 16.30 al Grand Hotel Golf di Tirrenia in via dell’Edera 29. Interverranno le autorità, i membri della giuria, gli Enti e le associazioni di “Marenia – Non solo mare” e i membri del Comitato Premio Letterario Toscana.

Roberto Orsini, nato a Porto Santo Stefano 1947, oggi residente a Manfredonia, da sempre ha legato la sua vita al mare imbarcandosi per oltre 12 anni con diversi ruoli e qualifiche. Nel 1982 ha vinto il concorso di Pilota del porto di Manfredonia e dal 1994 è Capo Pilota. Nel 2016 ha pubblicato Insieme al mare – Cronaca di un’adolescenza, Mauro Pagliai Editore e nel 2020 Il navigante, Edizioni Effigi.