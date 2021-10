Un lettore: «Strada di Barbaruta pericolosa. Crepe e un dislivello di 12 centimetri»

GROSSETO – «Buche, crepe, anzi voragini» così un lettore, Gian Luca Fiacchi, descrive lo stato della della strada provinciale 109 in località Barbaruta, a Grosseto. «Sono fessure anche di diversi centimetri; oltre a questo in alcuni punti c’è un forte dislivello, creato da tratti di strada che si sono depressi per alcuni centimetri. Per avere un’idea, ho messo una scatola da scarpe alta 12 centimetri per far notare la differenza».

«Questi dislivelli, oltreché procurare danni a mezzi, hanno creato gravi danni e gomme spaccate agli automobilisti. Sono un costante pericolo in quanto possono portare alla perdita di controllo dei mezzi ed essere causa sia di fuoristrada che di frontali».