Susanna Agnelli e l’Argentario su Rai3 nel docufilm “Illuminate”

MONTE ARGENTARIO – Per la serie tv Illuminate2021, giovedì 7 ottobre Rai Tre trasmetterà in seconda serata la puntata dedicata a Susanna Agnelli.

Illuminate è una docu serie in quattro puntate che racconta le storie di quattro grandi donne italiane, di vite straordinarie ed esemplari. Le protagoniste sono un’attrice, Mariangela Melato, una esponente politica e scrittrice, Susanna Agnelli, una stilista, Marta Marzotto, una scrittrice e critico musicale, Fernanda Pivano. Tutte grandi personalità con storie di riscatto e di affermazione che si sono distinte in settori differenti raggiungendo importanti traguardi a livello internazionale. E sono così diventate un vero e proprio modello di forza e coraggio per le generazioni femminili che sono vissute successivamente.

Ogni racconto sarà guidato da un’attrice italiana, Stefania Rocca racconterà Susanna Agnelli. Ogni docufilm mescola narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze dirette. Nella puntata girata anche a Monte Argentario nei luoghi cari a Susanna Agnelli, sindaco del Promontorio per un decennio, daranno la propria testimonianza la figlia e le nipoti, Milly Carlucci e Luca Cordero di Montezemolo.