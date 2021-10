CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I tre candidati sindaci, otto consiglieri della lista di Elena Nappi, e uno ciascuno per Ianetta Giannotti e Alfredo Cesario. Sarà questa la composizione del consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

Per la lista Castiglione futura di Elena Nappi saranno, come anticipato ieri sera dalla neosindaca, sei donne e tre uomini Federico Mazzarello mattatore con 476 voti, seguito da Susanna Lorenzini 392 preferenze, Fabio Tavarelli 231, Walter Massetti 228, Sandra Mucciarini 222, Costanza Quaratesi 161, Isabelle Mariani 159, Jessica Biancalani 153.

Per la lista l’Alternativa di Ianetta Giannotti oltre a lei entra in consiglio Aldo Iavarone (179). Mentre per Patto civico Viva Castiglione oltre ad Alfredo Cesario Edoardo Mazzini è quello che ha preso più voti (138).