Menta e Rosmarino da rubrica a negozio: apre in città una nuova erboristeria

GROSSETO – Era nata come un gioco «Perché non ci scrivi due o tre consigli sull’uso delle erbe? Una rubrica estiva, quando vuoi», e poi… la rubrica estiva è diventata un appuntamento fisso per i nostri lettori, e siccome “l’appetito vien mangiando” Serena Remi è andata oltre e da guru della vita sana e a contatto con la natura si è trasformata in imprenditrice; quella che era una rubrica, con quel titolo, “Menta e rosmarino”, che tanto le era piaciuto quando gliel’avevamo proposto, si è trasformato nel nome di un negozio vero.

Si perché Menta & Rosmarino, dal 7 ottobre, aprirà i battenti in via Calabria, angolo via Emilia, a Grosseto. «Un piccolo scrigno di salute e benessere». Dalle tisane personalizzate sulla base dei bisogni salutistici, ai tè provenienti dalle varie parti del mondo, Cina, Giappone India e Sri Lanka.

Nella nuova erboristeria sarà possibile trovare una vasta scelta di prodotti fitoterapici, come gli integratori alimentari, le preparazioni cosmetiche, i fiori di Bach, le creme per la cura del corpo, le caramelle alle erbe per rimanere in linea, e tanti altri prodotti artigianali, accanto alle grandi marche del settore, come Helan e L’Erbolario.

La titolare Serena Remi, con l’apertura della sua nuova attività, realizza un sogno: “L’erboristeria è sempre stata la mia passione, ancor prima di diventare un lavoro – commenta Serena Remi –. Ho alle spalle 25 anni di esperienza nel settore, che metterò al servizio dei clienti. L’idea di aprire una piccola erboristeria in città è nata dall’esigenza che sentivo da tempo di poter esprimere al meglio le mie competenze professionali, lavorando in un’ambiente tranquillo, dove poter dedicare tutto il tempo necessario all’analisi del problema e al trattamento. Il mio compito è quello di ascoltare attentamente la persona che viene a trovarmi, per supportarla nel mantenimento o nella ricerca del benessere, con soluzioni assolutamente personalizzate. Solo un piccolo negozio di vicinato può fare la differenza in questo senso, consentendo di impostare il lavoro in un certo modo, con la possibilità di costruire un percorso insieme al cliente, in un rapporto reciproco di fiducia, destinato a crescere nel tempo. Credo fermamente che la città abbia bisogno di piccoli imprenditori che si mettono in gioco e investono ancora nei negozi di vicinato.”

“Menta & Rosmarino è molto più di una semplice erboristeria – prosegue Serena Remi – è casa mia, il mio mondo fatto di erbe, aromi e tanta bellezza, un pugno di natura rubato alla campagna e donato alla città, un rifugio di benessere. E poi c’è la voglia di sperimentare sempre nuove creazioni come i tè aromatizzati alla frutta, ai quali ho dato i nomi dei film del passato, che amo rivedere ancora oggi. Spero di diventare un punto di riferimento in città per tutti coloro che desiderano la garanzia di prodotti naturali, sicuri e di qualità, per chi ha semplicemente bisogno di chiedere un consiglio all’erborista o di fare una chiacchierata amichevole, ma anche per coloro che sentono l’esigenza di soluzioni personalizzate, o semplicemente di fare un regalo originale.”

Dal 7 ottobre, nei primi giorni di apertura, tutti coloro che andranno a trovare Serena a “Menta & Rosmarino” riceveranno un piccolo dono.

Segui Serena sulla pagina facebook Menta & Rosmarino: www.facebook.com/groups/1163811017405882