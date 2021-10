Lutto in paese: muore una delle ultime partigiane viventi

SORANO – “È scomparsa a Palermo Rossana Banti, una delle ultime partigiane viventi. Aveva 96 anni e da moltissimi anni viveva a Elmo, nel comune di Sorano, dove era residente”, a darne il triste annuncio, sulla pagina Fb del Comune di Sorano, il sindaco Pierandrea Vanni.

“Nel 1944, giovanissima, entrò a far parte dei Gap romani per i quali trasportava armi e copie dell’Unità clandestina – prosegue il primo cittadino -. Dopo la Liberazione di Roma accetta di collaborare con le forze speciali inglesi ed è impegnata come collegamento con la resistenza nel nord Italia. Per questa sua attività riceverà poi tre alte onorificenze dal governo britannico. Dopo la guerra è giornalista e collabora con la Rai e con la Bbc”.

“Una vita lunga, avventurosa e coraggiosa quella di Rossana Banti – conclude Vanni -, che era diventata da molto tempo nostra concittadina e partecipava con passione ad attività culturali e politiche, sempre coerente con le sue idee che l’ avevano portata ancora studentessa liceale, a militare nelle formazioni partigiane comuniste. Partecipo sentitamente al lutto della famiglia”.