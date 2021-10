Chelini, primo giorno da sindaco: riconferma per la giunta uscente

CAPALBIO – Si è insediato oggi, martedì 5 ottobre, il nuovo consiglio comunale di Capalbio. Nella sala consiliare, infatti, è avvenuta la proclamazione del nuovo sindaco, Gianfranco Chelini, eletto con il 54,49% dei voti (1312 preferenze). “Un’emozione vera – ha dichiarato Chelini – assumere questo incarico. I cittadini hanno voluto darci fiducia, di nuovo, e permetterci di portare avanti il nostro programma e i progetti avviati. La riconferma, con questo consenso, sarà per noi uno sprone a lavorare ancora più intensamente. I mesi che ci aspettano saranno quindi di impegno intenso su tutti i fronti, compreso quello necessario per continuare a contrastare la pandemia e allo stesso tempo sostenere il nostro sistema economico messo a dura prova dall’emergenza sanitaria”.

Presenti alla proclamazione del sindaco e all’insediamento del consiglio anche tutti i componenti della precedente giunta, che hanno raggiunto importanti risultati personali, a partire dal sindaco protempore Giuseppe Ranieri, che ha guidato l’amministrazione dopo la prematura e tragica scomparsa del sindaco Settimio Bianciardi. Ranieri, infatti, ha ottenuto 386 preferenze.

“Ranieri – dice il sindaco Chelini – che ha guidato con coerenza e coraggio il Comune negli ultimi mesi sarà di nuovo il mio vicesindaco e riconfermerò in giunta anche le due consigliere Marzia Stefani e Patrizia Puccini, che hanno dimostrato capacità e caparbietà”. Presente in sala anche Gastone Franci, storico sindaco di Capalbio. Fanno parte del consiglio comunale: Giuseppe Ranieri, Patrizia Puccini, Marzia Stefani, Federico Bordo, Angelo Mancini, Alessandra Pipi, Giovanni Piccinini, Francesca Papini (lista Adesso per Capalbio); Alessio Teodoli, Federico Santi e Capitani Veronica (lista Vivere Capalbio), Valerio Lanzillo (Capalbio Domani).