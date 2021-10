Beach Handball, trasferta siciliana della Solari Grosseto per la Champions Cup

GROSSETO – Grosseto Handball Solari in partenza per Isola delle Femmine, in Sicilia, dove dal 7 al 10 ottobre andrà in scena la Champions Cup di beach handball, manifestazione europea che chiamerà in causa i più forti 27 club –​ 15 maschili e 12 femminili​ – del Vecchio Continente.

Il Grosseto scenderà in campo solo nel torneo maschile e la selezione scelta verrà guidata dal tecnico Stefano Chirone, il vero fautore in campo del doppio successo al Campionato Italiano sia nel maschile che nel femminile per il team maremmano. Il club toscano è inserito nel​ gruppo C​ dove incontrerà i tedeschi del Sand Devils, i polacchi del Petra Plock, gli ungheresi del Fervas e i portoghesi del Cincomaisum. In squadra​ quasi tutti i titolari del successo di Misano con la sola novità di Peronaci in sostituzione di Sclano: il capitano sara assente per un infortunio.

Queste le convocazioni complete in casa biancorossa:

PORTIERI: Andrea Raia, Giulio​ Brizzi

IN CAMPO: Davide Grechi, Davide Rizzo, Andrea​ Nardini, Lorenzo Bacci, Alessio Bacci, Francesco Pio Del Giudice, Matteo De Florio, Lorenzo Peronaci​

Questa è la quarta partecipazione per il Grosseto alla kermesse internazionale con due presenze a Gran Canaria (ESP) e una a Catania (ITA).

L’edizione 2021 della Champions Cup 11 nazioni con 27 formazioni complessivamente in campo – 15 maschili e 12 femminili. Oltre all’Italia, scenderanno in campo anche Spagna, Danimarca, Portogallo, Ungheria, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Ucraina, Olanda e Polonia.

Le squadre coinvolte nel torneo maschile:

Gruppo A: Ciudad de Malaga (ESP), Wasserschloss (SUI), Tigres (POR), Beachmopeten (GER), Blue Team (ITA)

Gruppo B: HIR-SAT (HUN), Odesa region (UKR), HVC (NED), London BH (GRB), Gaw (POR)

Gruppo C: Sand Devils (GER), Grosseto (ITA), Fervas (HUN), Cincomaisum (POR), Petra Plock (POL).

Le squadre coinvolte nel torneo femminile:

Gruppo A: Almeria (ESP), Hadsten (DEN), Leça (POR), Strandepitok Girls (HUN), Blue Team (ITA), CAIPIranhas (GER)

Gruppo B: Szentendrei (HUN), Minga Turtles (GER), Erice (ITA), London (GBR), Beach Unicorns (GER), Tigres (POR)

Sarà un’altra grande esperienza per il team maremmano che, con le sue imprese, proverà a dare ulteriore lustro e visibilità alla città di Grosseto.

“La squadra si è duramente allenata per la competizione e nonostante i ragazzi siano chiamati a fare un enorme sacrificio, siamo certi che onoreranno i colori biancorossi come hanno sempre fatto, dando il massimo in ogni frangente – dichiarano dalla società – e potranno contare anche a distanza sull’immancabile calore e supporto dei propri tifosi, vero motore e anima di questo team”.