Alternativa Orbetello «Pd e M5S hanno remato contro di noi. Preferiscono la destra alla sinistra»

ORBETELLO – «Alternativa Orbetello rappresenta quasi il 30% della popolazione e sarà presente in Consiglio comunale con cinque consiglieri» afferma la lista che sosteneva la candidatura di Paola della Santina. «Abbiamo da soli, contro tutto e tutti, realizzato un risultato eccezionale, frutto di un grande lavoro. Adesso rappresentiamo l’opposizione. Saremo costruttivi ma fermi, la destra conoscerà cosa significhi avere un confronto serrato su tutti i punti».

«Registriamo che, a parte qualche eccezione e qualche dirigente a titolo personale, nessun soggetto politico della lista esclusa ci ha sostenuto, anzi, in molti casi come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno remato contro, prima e durante il voto. Evidentemente questi soggetti, come quelle figure istituzionali che sono rimaste in clamoroso silenzio di fronte alla scelta tra destra e sinistra, preferiscono favorire Fratelli d’Italia e Lega Nord».

«Da oggi inizia un percorso di partecipazione dal basso con tutti coloro che ci hanno sostenuto e votato, aperto a chi vuole costruire un progetto di vero cambiamento. Ringraziamo chi ci ha votato, tutti i candidati di Alternativa Orbetello e la nostra candidata sindaca Paola Della Santina» conclude.