unacanzonealgiorno – Omaggio alla regina del blues: 51 anni fa moriva Janis Joplin

GROSSETO – 51 anni fa a Los Angeles moriva Janis Joplin all’età di 27 anni.

Janis Lyn Joplin divenne verso la fine degli anni sessanta come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, e successivamente per i suoi lavori da solista.

La rivista statunitense Rolling Stone la posiziona al 46esimo posto della lista dei 100 artisti più importanti della storia e al 28esimo della classifica del 2008 dei 100 cantanti più importanti di tutti i tempi.

Riconosciuta e ricordata per l’intensità delle sue interpretazioni, nel 1995 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award alla carriera postumo.

Anche Janis Joplin venne inserita nel Club 27, un’espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti, in prevalenza cantanti rock, morti all’età di 27 anni. Con la variante J27 si fa riferimento al fatto che, oltre ad avere 27 anni, alcuni di loro avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome.

L’espressione iniziò ad essere usata nella stampa del settore musicale a partire dal 1994 quando, data la coincidenza dell’età, la morte di Kurt Cobain venne posta in relazione a quelle di Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix, e Jim Morrison, morti tutti all’età di 27 anni nel breve periodo tra il 1969 e il 1971. In seguito, l’espressione è stata estesa ad altri esponenti del mondo musicale che sono morti a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011, nonché ad alcuni deceduti a questa età nei decenni precedenti, come Robert Johnson nel 1938.

Oggi omaggiamo Janis Joplin, la regina del blues, con una delle sue canzoni più famose, Piece of my heart. Scritta da Jerry Ragovoy e Bert Berns, e pubblicata come singolo da Erma Franklin, sorella di Aretha Franklin, nel 1967, la canzone ottenne uno straordinario successo l’anno successivo, il 1968, quando Janis Joplin, leader della band psichedelica californiana Big Brother and the Holding Company, realizzò una cover in versione rock grazie alla quale l’album Cheap Thrills, nel quale la canzone era contenuta, occupò per alcune settimane il primo posto nella classifica americana degli album più venduti dell’anno.

Testo

Oh, come on, come on, come on, come on

Didn’t I make you feel like you were the only man? Yeah

And didn’t I give you nearly everything that a woman possibly can?

Honey, you know I did

And each time I tell myself that I, well I think I’ve had enough

But I’m gonna show you, baby, that a woman can be tough

I want you to come on, come on, come on, come on and take it

Take another little piece of my heart now, baby (whoa, break it)

Break another little bit of my heart now, darling, yeah, yeah, yeah (whoa, have a)

Have another little piece of my heart now, baby

You know you got it if it makes you feel good

Oh, yes indeed

You’re out on the streets looking good

And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain’t right

Never, never, never, never, never, never hear me when I cry at night

Babe, and I cry all the time

But each time I tell myself that I, well I can’t stand the pain

But when you hold me in your arms, I’ll sing it once again

I said come on, come on, come on, come on and take it

Take another little piece of my heart now, baby

Break another little bit of my heart now, darling, yeah

Have another little piece of my heart now, baby

Well, you know you got it, child, if it makes you feel good

I need you to come on, come on, come on, come on and take it

Take another little piece of my heart now, baby (whoa, break it)

Break another little bit of my heart, now darling, yeah, c’mon now (whoa, have a)

Have another little piece of my heart now, baby

You know you got it, whoa

Take it

Take another little piece of my heart now, baby (whoa, break it)

Break another little bit of my heart, now darling, yeah, yeah, yeah, yeah (whoa, have a)

Have another little piece of my heart now, baby, hey

You know you got it, child, if it makes you feel good

Fonte: Wikipedia

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO