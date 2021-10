Tc Manetti, carica confermata per il presidente Franceschini

GROSSETO – Tante conferme tra le fila del Tc Manetti, alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Oltre alla rielezione di Roberto Franceschini come presidente sono stati eletti anche i dieci consiglieri che lavoreranno al suo fianco. È stata rinnovata la fiducia ad Alessio Chelli, Aldo Codispoti, Giuseppe Elefante, Giovanni Pietrangeli e Barbara Zigoli già presenti nel precedente Consiglio Direttivo. Entrano inoltre a far parte dell’organo esecutivo Francesca Benedetti, Laura Busonero, Elena Fommei, Elena Picchiotti e Guglielmo Tulipano.

Come previsto dallo statuto del Circolo oltre a definire il nuovo Consiglio Direttivo, le votazioni hanno portato anche all’elezione di Paolo Camarri, Luca Faccendi e Sara Paramucchi come probiviri mentre Devy Civilini, Andrea Guadagnoli e Catia Salvafondi andranno a ricoprire il ruolo di revisori dei conti.

L’obiettivo del nuovo Consiglio sarà quello di proseguire con la realizzazione dei progetti avviati negli anni scorsi al fine di migliorare i servizi forniti sia ai soci che a tutti gli altri frequentatori del Circolo.