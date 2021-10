Orbetello conferma Casamenti: «Un risultato storico, ora subito al lavoro»

ORBETELLO – Andrea Casamenti si conferma primo cittadino di Orbetello con il 72,07% dei voti contro il 27,93% ottenuto dall’avversaria Paola Della Santina.

«Nonostante la minore affluenza alle urne – spiega Casamenti – abbiamo più voti rispetto a 5 anni fa, un risultato storico, siamo stati eletti con una percentuale mai vista a Orbetello, chi aveva promosso un referendum pro/contro la nostra amministrazione ha avuto la sua risposta».

«Abbiamo condotto la nostra campagna elettorale – spiega il sindaco – senza sottovalutare nessuno, cercando di mettere in risalto i risultati ottenuti e illustrando ai cittadini quanto ancora c’è da fare. Ora ci rimetteremo subito al lavoro partendo dagli strumenti urbanistici, importanti per tracciare il futuro del territorio, e dalla Laguna, nella cui amministrazione stiamo cercando di coinvolgere lo Stato».

«Diamo l’onore delle armi alla nostra avversaria – sottolinea Casamenti – che ha condotto una campagna elettorale dura, com’è giusto che fosse, ma corretta. Come noi si è basata sui contenuti e siamo sicuri che, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi 5 anni, il confronto con l’opposizione sarà costruttivo».

«Inizierò subito a lavorare sulla squadra – conclude il primo cittadino – su cui ho già riflettuto molto, cercando il modo di coinvolgere nella vita amministrativa anche i candidati che si sono spesi ma che non sono stati eletti. Ringrazio tutti i cittadini per averci confermato la loro fiducia, mia moglie, i miei figli e i miei genitori per avermi supportato sempre. Mercoledì alle 18.30 aspetto i cittadini in piazza per festeggiare».

Dal canto suo Paola Della Santina incassa la sconfitta, ma si dice soddisfatta: «Di un risultato – chiarisce – che abbiamo ottenuto con le nostre sole forze, senza l’appoggio di nessuno, ora ci prepariamo a fare l’opposizione, forte ma costruttiva».

