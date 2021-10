Nuovi cartelloni per il Parco della Maremma: realizzati grati al Rotary

ALBERESE – Il Rotary Club Grosseto, in una mite giornata di bel tempo autunnale, ha inaugurato, insieme al Presidente del Parco della Maremma Lucia Venturi, la cartellonistica realizzata dal Rotary che indicherà come raggiungere il Parco e le regole comportamentali per incentivare i visitatori al rispetto della natura e della collettività (Nella foto. Il presidente del Rtary Club Grosseto, Marcello Pancrazi e il Presidente del Parco della Maremma, Lucia Venturi, accanto ad uno dei cartelloni inaugurati).

Il sostegno dell’ambiente costituisce infatti la settima area d’intervento del Rotary International, una delle sette categorie di attività di service, finanziate dalle sovvenzioni globali e anche il leit motiv dell’annata 2021/2022 del Presidente Marcello Pancrazi che, con questa iniziativa presso il Parco di Alberese, ha realizzato il District Grant del Rotary Club Grosseto.