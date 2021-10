Maria Bice Ginesi sindaco di Scansano: un elettore su due ha votato per lei

SCANSANO – «Una vittoria così ampia non era assolutamente scontata» È molto soddisfatta Maria Bice Ginesi, la candidata a sindaco del centrosinistra a Scansano.

La sua lista è stata votata dal 49,31% degli elettori, contro il 32% del sindaco uscente, Francesco Marchi, sostenuto dal centrodestra, il 16,64 di Tenerini, rappresentante della Lega e il 2,05% di Masia del partito comunista.

«Su 2200 elettori più di mille hanno votato me» quasi una persona su due. Poi ricorda: «In campagna elettorale la sensazione che avevo era che la gente era molto convinta del nostro progetto, ho scoperto attorno a me un grande affetto. Pensavo che avrei vinto, ma di più stretta misura. Invece è stato un plebiscito».

«Quella che ho accanto è una bellissima squadra – prosegue Ginesi – ben radicata sul territorio, con rappresentanti nelle frazioni, e ciò si è visto perché questo è stato riconosciuto dagli elettori. Il nostro territorio è enorme e serve un referente per mantenere il contatto con i cittadini»

«Credo che il fatto di essere radicati sul territorio abbia fatto la differenza; il sindaco Marchi è stato in questi anni un sindaco assente che non ha mai vissuto il territorio. Io sono nata e vissuta qui, anche grazie al mio lavoro ho sempre parlato con tutti».

«Mi ha fatto piacere che tanta gente che non ha votato per anni ci è andata per votarmi, qualcuno è venuto da fuori. Mi auguro che riuscire a ripagare la fiducia che mi hanno dato».

E sulla squadra dice: «Non ci ho ancora pensato per scaramanzia. Però voglio tenere conto, oltre che delle competenze anche delle preferenze. Questa è una squadra affiatata: ieri sera siamo andati tutti a cena insieme con le famiglie. Crediamo tanto in questo progetto e nel nostro territorio».

per seguire la diretta de IlGiunco.net cliccare QUI