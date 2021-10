L’almanacco del Giunco: il 4 ottobre inaugurata l’Autostrada del Sole e il lancio dello Sputnik

GROSSETO – Lunedì 4 ottobre, san Francesco di Assisi, Giornata nazionale agriturismi, il sole sorge alle 7.17 e tramonta alle 18.48. Accadeva oggi:

620 – Eraclio I giunge a Costantinopoli dall’Africa e spodesta il precedente imperatore bizantino Foca.

663 – Battaglia di Baekgang – L’esercito del Regno di Paekje ed i loro alleati giapponesi vengono sconfitti dall’armata del Regno di Silla e dai loro alleati cinesi della dinastia Tang.

1209 – Ottone IV viene incoronato imperatore da papa Innocenzo III.

1227 – Viene assassinato il califfo Abd Allah al-‘Adil.

1302 – Finisce la guerra tra Genova, Bisanzio e Venezia.

1363 – Durante la rivolta dei Turbanti Rossi si svolge uno dei conflitti navali più grandi della storia, la battaglia del lago Poyang, grazie alla quale l’imperatore della Cina Hongwu ottiene il controllo dello Yangtze.

1571 – Sinodo di Emden dove viene fondata la Chiesa riformata olandese.

1582 – Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. In Italia, Polonia, Portogallo e Spagna, il 4 ottobre di questo anno verrà seguito direttamente dal 15 ottobre, saltando 10 giorni.

1636 – Nella battaglia di Wittstock l’esercito svedese sconfigge una coalizione composta da imperiali e sassoni durante la Guerra dei trent’anni.

1693 – Battaglia della Marsaglia. Le truppe piemontesi comandate da Vittorio Amedeo II di Savoia vengono sconfitte da quelle francesi del generale Catinat.

1777 – Battaglia di Germantown – Le truppe di George Washington vengono respinte dalle truppe britanniche guidate da William Howe.

1824 – Il Messico diventa una repubblica.

1830 – Creazione dello Stato del Belgio, dopo la separazione dai Paesi Bassi.

1883 – Prima corsa dell’Orient Express.

1904 – A Göteborg viene fondata la squadra calcistica Ifk Göteborg.

1910 – Il Portogallo diventa una repubblica. Re Manuele II fugge nel Regno Unito.

1917 – Lungo il fronte occidentale si combatte la battaglia di Broodseinde.

1927 – Inizia la costruzione del monumento nazionale del Monte Rushmore nel Dakota del Sud.

1931 – Debutta sulle pagine del Detroit Mirror il fumetto Dick Tracy del disegnatore Chester Gould.

1933 – Primo numero della celebre rivista Esquire.

1957 – Lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra.

1958

– In Francia viene istituita la Quinta Repubblica;

– Il De Havilland DH.106 Comet è il primo jet commerciale a completare un collegamento transatlantico.

1959 – La sonda sovietica Luna 3 invia le prime foto della faccia opposta della Luna.

1960 – Viene lanciato da Palo Alto il Courier 1B il primo ripetitore satellitare.

1963 – L’uragano Flora imperversa su Cuba e Haiti uccidendo 6mila persone.

1964 – Il presidente del consiglio Aldo Moro inaugura l’Autostrada del Sole.

1965 – Papa Paolo VI è il primo papa a fare visita ufficiale negli Stati Uniti.

1966 – Il Lesotho ottiene l’indipendenza.

1977 – Il presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter propone al governo sovietico di dimezzare i rispettivi arsenali atomici.

1992

– Un Boeing 747-200F della El Al si schianta su due condomini di Amsterdam, uccidendo 43 persone, di cui 38 a terra;

– Firma degli Accordi di pace di Roma tra esponenti del governo del Mozambico e dei guerrieri ribelli della Renamo.

1993

– Il presidente russo Boris Yeltsin ordina ai carri armati dell’esercito di circondare il Parlamento russo, noto come la “Casa Bianca”. L’apice della Crisi costituzionale russa del 1993 si ha quando i dimostranti in difesa del parlamento reagiscono contro le forze di polizia di Yelstin;

– La versione per la stampa di Doom viene resa disponibile.

1994 – Lancio del Sojuz TM-20.

2003 – Attentato dinamitardo suicida nel ristorante Maxim di Haifa, che vede 21 morti e 51 feriti.

2004 – Stati Uniti: la navetta SpaceShipOne della Scaled Composite vince il premio Ansari X di 10 milioni di dollari come prima navetta privata a raggiungere lo spazio due volte in meno di due settimane.

2019 – Trieste: sparatoria tra la polizia e due cittadini dominicani che vede la morte di due agenti.

Fonte: il.wikipwdia.org