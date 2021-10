Il Teatro Fonderia Leopolda si prepara alla nuova stagione

FOLLONICA – Il Teatro Fonderia Leopolda riapre le sue porte per una nuova rassegna teatrale alla quale stanno lavorando il direttore artistico Eugenio Allegri, l’assessora alle politiche culturali Barbara Catalani e gli uffici comunali. Prima di rendere ufficiale il programma completo, l’Amministrazione comunale attende che il Governo pubblichi sulla gazzetta ufficiale le linee guida da seguire per la riapertura dei Teatri ma alcune date sono già state fissate nel calendario comunale.

Anche questa nuova stagione teatrale sarà caratterizzato da alcune restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria tuttora in corso ma le possibilità di apertura degli spazi per gli spettacoli consentiranno l’allestimento di un cartellone artistico di ottimo livello, grazie all’impegno di tutte le realtà coinvolte. La stagione partirà a metà novembre e andrà avanti fino ad aprile del 2022, con tre spettacoli nel 2021 e cinque nel 2022.

La compagnia teatrale toscana Zaches, che a Follonica ha trovato la sua residenza artistica dopo gli slittamenti del 2020, la scorsa settimana ha inaugurato gli eventi con una matinée riservata alle scuole elementari e medie. Lo spettacolo “Cenerentola”, preparato a Follonica dalla compagnia, ha debuttato questo fine settimana al Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea di Lugano, in Svizzera, e tornerà a Follonica il 22 dicembre. La scena dello spettacolo degli Zaches, realistica e simbolica insieme, è occupata da un grande focolare pieno di fumo e fuliggine: uno spazio scarno, pieno di carbone, abitato da spiritelli, le Cenerine, attraverso i quali viene narrata la storia di Cenerentola. Ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è una fiaba iniziatica, in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato.

In parallelo alla nuova stagione teatrale è prevista anche la realizzazione del Festival dei Canti sulla Divina Commedia, che partirà con dei laboratori dedicati alle scuole superiori e che vedrà a Follonica anche la presenza di esperti dell’opera dantesca. E, in parallelo, prenderà avvio anche il “Laboratorio permanente delle Arti e dello Spettacolo” condotto dalle compagnie del Cantiere Cultura. Inoltre ripartirà anche il progetto dal titolo “Teatro Scuola e Società” che punterà il suo sguardo sui nuovi modi della narrazione e non mancheranno poi le collaborazioni con i ragazzi e le ragazze delle superiori che torneranno a lavorare a “Fila Q”, la pubblicazione dedicata alla stagione.

A fine ottobre Follonica ospiterà poi una seconda residenza artistica diretta da Manfredi Rutelli, del Teatro di Montalcino, ancora una volta con la collaborazione della compagnia Zaches, per lavorare allo spettacolo “Secret life of humans” di David Byrne. Lo spettacolo arriverà a teatro nei primi giorni di dicembre.

«Ripartire con questi eventi non significa solo dare di nuovo a Follonica un importante cartellone teatrale che restituisce ossigeno al settore dello spettacolo – spiega l’Amministrazione comunale – Ma significa anche riportare a Follonica eventi culturali importanti per la cittadinanza, che rimettono al centro la bellezza, la cultura, la musica, il teatro e la danza. Non mero intrattenimento ma una dimensione culturale che negli ultimi due anni ha purtroppo subito dei ridimensionamenti forzati».

Nella foto: l’assessora alle politiche culturali Barbara Catalani insieme alla compagnia teatrale Zaches dopo la matinée.