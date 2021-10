Da martedì 12 ottobre le postazioni dei rifiuti sulla costa si apriranno solo con la 6Card

SCARLINO – Da martedì 12 ottobre le postazioni dei rifiuti della zona costiera di Scarlino (Puntone, Portiglioni, Pian d’Alma, via delle Collacchie) si apriranno solo con la 6Card.

Il procedimento di conferimento è molto semplice: basta premere il bottone sul cassonetto, identificarsi avvicinando la tessera 6Card al display e infine gettare i propri rifiuti. Inoltre, martedì 12, mercoledì 13 e venerdì 15 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 e sabato 16 ottobre dalle 9 alle 12, saranno presenti nelle zone interessate dal nuovo procedimento gli eco-informatori di Sei Toscana: i cittadini potranno quindi conferire i loro rifiuti con il supporto degli operatori. Per adesso restano aperti gli accessi delle postazioni in località Casetta Citerni.

I cassonetti per l’indifferenziata senza limitatore volumetrico saranno accessibili solo alle utenze non domestiche: per le famiglie restano a disposizione i cassonetti con la calotta. Ad oggi, le tessere consegnate alla popolazione interessata dalla modifica sono il 51%: chi ancora non ha ritirato la 6Card deve farlo quanto prima negli uffici di viale Matteotti 45 a Scarlino Scalo, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano ai cittadini che è vietato abbandonare i rifiuti fuori dalle postazioni di conferimento: nonostante gli appelli e il controllo continuo, c’è ancora chi non apre i bidoni e lascia i propri scarti ai lati della strada. Il ritiro della spazzatura in questo caso comporta una spesa aggiuntiva per tutti i cittadini nella bolletta Tari. Si ricorda inoltre che per i rifiuti ingombranti è a disposizione un servizio di ritiro gratuito a domicilio, prenotando al numero verde di Sei Toscana 800127484 o inviando una mail a ingombranti@seitoscana.it.

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 o gli uffici comunali allo 0566.38539.