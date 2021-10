amministrative2021: si vota fino alle 15 di oggi. Affluenza al 44,77%

GROSSETO – Urne aperte fino alle 15 di oggi nei sei comuni della Maremma al voto:Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Scansano e Roccalbegna.

Alle15 poi, subito dopo la chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio delle schede elettorali.

Per quanto riguarda l’affluenza: alle 23 di ieri a Capalbio aveva votato il 57,42% (unico comune che ha superato la soglia della metà dei votanti), a Castiglione della Pescaia il 48,19%, a Grosseto 44,89%, a Orbetello il 37,57%, a Roccalbegna il 47% e a Scansano il 49,88%.

In basso la tabella con tutti i dati ufficiali sull’affluenza al voto nelle tre rilevazioni di ieri: alle 12, alle 19 e alle 23. Oggi invece ci sarà la rilevazione del dato definitivo alle 15. Estremamente importante il dato per il comune di Roccalbegna: in questo caso infatti essendo presente un’unica lista alle elezioni per eleggere il sindaco è necessario che alle urne si rechi più del 50% degli aventi aventi diritto.

Domenica Lunedì Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 Prec. GROSSETO 6 su 6 15,46 36,36 44,77 – 68,24 CAPALBIO 21,70 49,24 57,42 – 78,32 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 18,46 40,41 48,19 – 68,72 GROSSETO 15,30 36,14 44,89 – 67,48 ORBETELLO 13,33 30,96 37,57 – 68,46 ROCCALBEGNA 12,13 38,19 47,00 – 79,17 SCANSANO 15,45 39,83 49,88 – 68,58

#amministrative2021: la lunga maratona elettorale de IlGiunco.net. Fino alla fine dello scrutinio delle schede che si terrà nella giornata di lunedì 4 ottobre vi racconteremo in diretta con aggiornamenti in tempo reale queste elezioni del 3 e del 4 ottobre. Lo faremo partendo dalle iniziative di chiusura di campagna elettorale di questa sera e dalla situazione nei seggi di domenica fino ai primi dati sull’affluenza al voto e alla cronaca delle spoglio e dei risultati parziali e definitivi.