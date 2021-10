amministrative2021, Prevision Poll: Vivarelli Colonna sul filo del ballottaggio, Culicchi sopra il 35%

GROSSETO – Seggi chiusi da qualche minuto in tutta la Maremma. Ecco il nostro “Prevision Poll” che abbiamo realizzato prima del voto.

Nei giorni scorsi abbiamo chiesto a 100 nostri lettori, che abbiamo scelto tra i residenti del comune di Grosseto, quale fosse la loro previsione sul voto di oggi per quanto riguarda il Comune di Grosseto, dove come sapete per la corsa a sindaco erano in campo ben otto candidati.

I dati che abbiamo raccolto sono stati poi elaborati e aggregati per creare i due cartelli che potete osservare.

Il campione non è stato selezionato con metodi scientifici e quindi non si tratta di un sondaggio che si basi scientifiche. Riteniamo però che sia indicativo di una tendenza rispetto al voto di questi due giorni per le amministrative nel Comune di Grosseto.