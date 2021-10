Allerta meteo: scuola chiuse domani. Ecco dove

GROSSETO – È stata disposta con un’ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Capalbio, per domani, martedì 5 ottobre.

Il centro funzionale regionale ha, infatti, emesso un’allerta meteo con codice arancione da mezzanotte alle 6 del mattino e con codice giallo dalle 6 alle 10 per temporali forti e pioggia con rischio idraulico al reticolo principale.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere per la giornata di martedì 5, in via preventiva, tutti gli istituti scolastici, compreso l’asilo nido, per evitare rischi alle persone. Inoltre, l’amministrazione comunale invita a prestare la massima attenzione in caso di fenomeni intensi.

Scuole chiuse domani anche a Orbetello.