Vasellini risponde al Comitato aria pulita: «Notizia vecchia usata a fini politici»

GROSSETO – «La bozza della perizia del Ctu del tribunale nominato in una causa civile, viene riportata in maniera parziale e decontestualizzata, in modo da riuscire fuorviante» così Amedeo Vasellini, legale rappresentante della società agricola Campopiano snc interviene sulla nota inviata qualche giorno fa dal Comitato Aria pulita circa l’archiviazione di un procedimento avvenuta alcuni mesi.

Leggi anche tribunale Comitato Aria pulita: il giudice archivia la querela contro Della Negra

«Il Ctu del Tribunale, quando fa riferimento a cattivi odori e miasmi, si riferisce esclusivamente ad alcune parti interne dell’impianto escludendo immissioni all’esterno e in particolare nella proprietà di Calussi e Gamberi, parti denuncianti. Il Ctu ha accertato il rispetto dei limiti stabiliti a tutela della salute».

«La società ha adottato tutte le tecnologie e gli accorgimenti, oltre quanto prescritto dalla legge, al fine di esercitare la sua virtuosa funzione pubblica di produttore di energia elettrica, da fonte rinnovabile, nel migliore dei modi possibile. Infatti le centinaia di controlli da parte di tutti gli enti competenti non hanno mai portato a condanne per violazioni delle normative ambientali» prosegue la nota di Vasellini.

«Si ritiene quindi di assistere al bla-bla-bla di chi non riteniamo attui alcun criterio per ridurre le emissioni sul pianeta, se non percorrendo i cieli della Maremma al solo fine del proprio diletto con un inutile velivolo privato, credendo di adempiere ai suoi principi morali attaccando chi si occupa di energie alternative in maniera concreta e regolare. Il fatto che la notizia pubblicata dai quotidiani non sia una notizia, in quanto vecchia di mesi e che venga pubblicata il giorno delle votazioni indurrebbe a pensare che la si sia potuta utilizzare a fini politici, essendo il della Negra politicamente impegnato» prosegue Vasellini.

«L’archiviazione è dovuta al fatto che il giudice ritiene che quanto sollevato da della Negra non fosse riconducibile alla Campopiano; ora con la pubblicazione dell’articolo da lui sollecitato si verifica la condizione opposta, quindi perseguibile a termini di legge. Cosa che la società farà nei confronti suoi e degli altri soggetti responsabili».