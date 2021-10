Ruba un’e-bike da 2 mila euro. Riconosciuto dalle telecamere perché assomiglia a un parente con precedenti

PITIGLIANO – Senza chiave la bici non poteva partire e così il ladro l’ha portata via a spinta, senza sapere che veniva ripreso da alcune telecamere sulla via. Così è stato denunciato per furto un uomo di 52 anni, che vive a Pitigliano.

Il proprietario della bici l’aveva parcheggiata sulla via. Qualcuno, vedendo quella e-bike nuova del valore di 2 mila euro, ha visto bene di approfittarne. Siccome il mezzo funziona solo tramite una chiave il ladro ha dovuto portarla via a spinta. Durante queste operazioni, però, è stato ripreso dalle telecamere che hanno ripreso l’uomo, sui 50 anni, che armeggiava attorno al mezzo per poi portarlo via a spinta.

La conoscenza del territorio e dei cittadini dei carabinieri di Pitigliano ha consentito ai militari di capire, dalle immagini, chi potesse essere il responsabile. Nel volto della persona ripresa dalle telecamere hanno riconosciuto un soggetto, che con buona probabilità era parente di un altro uomo ben noto all’Arma di Pitigliano, per essere una persona con diversi precedenti.

I militari sono andati a casa dell’uomo che, di fronte alle domande incalzanti dei militari, ha confessato la sua responsabilità. La bici era stata nascosta all’interno di un magazzino. Il mezzo è stato restituito al proprietario.