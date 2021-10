Lutto in paese, è morto Edilio Brunacci

ROCCATEDERIGHI -Roccatederighi in lutto per la scomparsa di Edilio Brunacci, 75 anni, da qualche mese in battaglia con un male cattivo.

Pensionato, dopo aver lavorato in miniera prima e poi nelle officine della ex Montecatini, era stato dirigente sportivo ai tempi del Roccatederighi di Suter e Basili, tifoso della Fiorenina e tra i fondatori del Viola Club Roccatederighi.

Lo piangono la madre Ilia, la moglie Franca, il figlio Gianni, la nipote Letizia, le persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Ai familiari le condoglianze della redazione de IlGiunco.net.