L’almanacco del Giunco: il 3 ottobre il codice Morse ed la prima linea ferroviaria italiana

GROSSETO – Domenica 3 ottobre, santa Candida martire, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, il sole sorge alle 7.16 e tramonta alle 18.50. Accadeva oggi:

2333 a.C. – Data leggendaria della fondazione del Regno di Ko Chosŏn (Corea).

42 a.C. – Prima battaglia di Filippi: I Triumviri Marco Antonio e Ottaviano combattono una battaglia contro gli assassini di Cesare: Bruto e Cassio. Anche se Bruto sconfigge Ottaviano, Antonio sconfigge Cassio.

1283 – Dafydd ap Gruffydd, principe di Gwynedd, in Galles, diventa la prima persona giustiziata con il sistema del drawing and quartering.

1392 – Muhammad VII viene incoronato XII° Sultano di Granada.

1574 – Guerra dei sette anni – I Watergeuzen (pezzenti di mare) tolgono l’assedio a Leida.

1657 – Nel corso della guerra contro l’Impero spagnolo di Filippo IV d’Asburgo, l’esercito francese comandato dal Turenne, conquista Mardyck nei Paesi Bassi spagnoli.

1691 – A Limerick, in Irlanda, viene firmato il Trattato di Limerick, che pone fine alla guerra tra i giacobiti ed i sostenitori di Guglielmo III d’Orange.

1712 – Il duca di Montrose emana un mandato d’arresto per Rob Roy MacGregor.

1739 – Con la firma del Trattato di Nyssa termina la Guerra russo turca del 1735-1739.

1789 – George Washington proclama il primo giorno del ringraziamento.

1835 – A Norimberga viene fondata l’industria Staedtler.

1837 – Samuel Morse brevetta il suo codice.

1839 – Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici.

1862 – Guerra di secessione americana – Si combatte la Seconda battaglia di Corinth il generale William Starke Rosecrans sconfigge le forze confederate del generale Earl Van Dorn.

1863 – Il giorno del ringraziamento viene fissato per l’ultimo giovedì di novembre dal presidente statunitense Abraham Lincoln.

1866 – Con la firma del Trattato di Vienna ha fine la Terza guerra d’indipendenza italiana.

1873 – Il capo indiano Kintpuash noto come Capitan Jack viene impiccato per aver guidato il suo popolo contro gli Stati Uniti nella Guerra Modoc.

1880 – Da Montevideo (Uruguay) salpa la Leone di Caprera per iniziare la traversata dell’Oceano Atlantico.

1888 – L’esploratore norvegese Fridtjof Nansen raggiunge Godthab terminando la sua spedizione di attraversamento ed esplorazione della Groenlandia.

1904 – Accordo diplomatico tra Regno Unito e Francia per estendere la sfera d’influenza di quest’ultima sul Marocco.

1906 – Prima teatrale del capolavoro di William Vaughn Moody La grande barriera.

1908 – Fondazione del giornale Pravda a Vienna per opera di Leon Trotsky, Adolph Joffe, Matvey Skobelev ed altri esuli russi.

1909 – A Bologna viene fondato il Bologna Football Club 1909.

1918 – Re Boris III di Bulgaria sale al trono.

1924 – Regno hascemita dell’Hegiaz lo sceicco Ali ibn al-Husayn viene incoronato re dell’Hijaz.

1926 – Si tiene a Vienna il Primo congresso dell’unione paneuropea.

1929 – Il Regno dei serbi, croati e sloveni viene ribattezzato in Regno di Jugoslavia.

1932 – L’Iraq ottiene l’indipendenza.

1933 – Julius Curtius diventa ministro degli affari esteri della Germania al posto di Gustav Stresemann.

1935 – L’Italia invade l’Etiopia con le truppe guidate dal generale Emilio De Bono (sostituito l’11 novembre da Pietro Badoglio).

1942

– La Germania testa le prime V2;

– USA: White Christmas raggiunge il primo posto nelle classifiche. In seguito ne verranno vendute oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo;

– L’Office for Emergency Management dell’Ufficio Esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d’America crea l’Office of Economic Stabilization come strumento di stabilizzazione dell’inflazione durante il periodo bellico.

1943 – Seconda guerra mondiale Le forze tedesche della 1ª Divisione della Wehrmacht è responsabile dell’uccisione di 92 civili nel villaggio greco di Lyngiades.

1945 – Nasce a Parigi la Federazione sindacale mondiale.

1949 – Vanno in onda dalla sua sede di Atlanta le trasmissioni della Werd, la prima stazione radiofonica dedicata agli afroamericani.

1951 – Guerra di Corea – nella Prima battaglia di Maryang-san le forze dei caschi blu si scontrano con quelle cinesi dell’Esercito volontario del popolo.

1952 – Il Regno Unito testa con successo un’arma nucleare presso le Montebello Islands in Australia.

1954 – Consacrazione della Basilica di San Petronio a Bologna, avvenuta a circa 500 anni dall’inizio della sua costruzione.

1957

– La Corte suprema dello Stato della California sentenzia che la raccolta di poesie di Allen Ginsberg Howl and Other Poems non è oscena;

– Willy Brandt si insedia come sindaco di Berlino Ovest.

1962 – A Cape Canaveral la Sigma 7 viene lanciata, con a bordo l’astronauta Wally Schirra, per un volo di nove ore.

1973 – Durante un viaggio in Bulgaria, il segretario del Partito comunista italiano Enrico Berlinguer ha un incidente automobilistico che molti ritengono un tentativo di attentato.

1980

– Il criminale nazista Gustav Wagner viene trovato morto con un coltello nel petto a San Paolo, in Brasile;

– Un’esplosione alla Sinagoga di Parigi, frutto di un attentato terroristico, provoca quattro morti e 46 feriti. L’attentato viene rivendicato dall’organizzazione francese di estrema destra Fédération d’action nationale et européenne (Fare) ma gli inquirenti propendono per il terrorismo palestinese.

1981 – Lo sciopero della fame portato avanti dai prigionieri dell’Ira, nella prigione di Maze, vicino Belfast, termina dopo sette mesi. Durante lo sciopero sono morti dieci detenuti.

1985 – Viene lanciata la missione dello Space Shuttle Atlantis STS-51-J dal John F. Kennedy Space Center.

1990

– Germania: riunificazione tedesca; la Germania Est confluisce nella Repubblica federale;

– Si sciolgono i CCCP Fedeli alla linea.

1993 – Nel tentativo di catturare dei luogotenenti del signore della guerra Mohamed Farrah Aidid, a Mogadiscio (Somalia), 18 Rangers statunitensi e circa 2mila somali vengono uccisi. Le forze statunitensi si ritireranno dalla Somalia poco dopo.

2006 – La Corea del Nord annuncia di voler intraprendere test nucleari che inizieranno il 9 ottobre.

2009 – Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan e Turchia firmano la creazione del Consiglio di cooperazione dei Paesi turcofoni.

2010 – La Germania finisce di pagare i debiti imposti dal Trattato di Versailles, seguito alla Prima guerra mondiale; in occasione del ventesimo anniversario della riunificazione tedesca, le casse tedesche hanno versato gli ultimi 70 milioni di euro alle potenze vincitrici, concludendo di fatto l’effetto del trattato.

2011 – Helle Thorning-Schmidt, leader del Partito socialdemocratico danese diventa il Primo ministro danese donna.

2012 – Tre autobomba esplodono ad Aleppo nell’angolo est della piazza Saadallah al-Jabiri, la piazza centrale della città, uccidendo 40 persone e ferendone 122.

2013 – Naufragio di Lampedusa.

2017 – Viene assegnato il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish per aver fondato il progetto Ligo per la ricerca sulle onde gravitazionali.

Fonte: il.wikipwdia.org