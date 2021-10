Circolo Bocciofilo senza sosta, tante attività al via e collaborazioni importanti

MARINA DI GROSSETO – Riprendono alla grande le attività al Circolo Bocciofilo Grossetano: dopo un’intensa estate sulle spiagge di Marina di Grosseto, impegnati nella fase regionale e poi nelle finali nazionali di Beach Bocce 2021, riparte l’attività al Bocciodromo Comunale con la seconda Coppa Maremma, gara dedicata a giovani e giovanissimi.

È proprio sui ragazzi e sulle attività per il sociale che i soci biancorossi investono ormai da anni: il Circolo è infatti dal 2020 un centro CAB, Centro Avviamento Bocce, titolo che denota l’eccellenza raggiunta non solo nell’attività strettamente sportiva ma anche promozionale. I CAB sono infatti solo una trentina in tutta Italia. L’intensa attività con i giovani ha valso al Circolo anche il prezioso riconoscimento di Centro CONI, grazie soprattutto alla cooperazione con varie associazioni e istituti del territorio. Su tutte l’associazione Skeep, dedicata alle persone con disabilità: questa collaborazione dura ormai da anni e ha portato i paralimpici non solo a giocare a bocce per divertimento, ma anche a gareggiare a livello regionale con ottimi risultati.

Altre collaborazioni importanti sono quelle già consolidata con l’Istituto di Istruzione Superiore V. Fossombroni e con la Compagnia Maremmana Arcieri che riprenderanno proprio in questi giorni l’attività dopo la pausa estiva. Le iniziative però non finiscono qui e dalla metà di ottobre la Società organizza corsi di avviamento al gioco delle bocce rivolti a tutte le fasce di età, dai più giovani ai meno giovani, alle donne e agli uomini. I corsi, fiore all’occhiello del Circolo Bocciofilo Grossetano, sono tenuti da Istruttori Federali qualificati Federazione Italiana Bocce; per informarsi o iscriversi è sufficiente contattare il Presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo o il referente attività promozionale Domenico Aurilio telefonicamente o presso il Bocciodromo Comunale di Via Salvator Rosa 9.