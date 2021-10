Una vittoria e una sconfitta per l’Atlante nel triangolare alla Bombonera

GROSSETO – Una vittoria e una sconfitta per l’Atlante Grosseto nel triangolare contro Firenze e Massa disputato alla Bombonera. Nella prima gara, i biancorossi prevalgono 5-2 in rimonta sul Firenze calcio a 5. Inizio di partita coi gigliati avanti di due reti mentre i maremmani sprecano tanto, complice anche la grande prova dell’estremo difensore ospite. Ribaltone dei grossetani nel secondo tempo, con Bilal che accorcia subito le distante con una giocata non banale e pareggio di Mateo su tiro libero, ma determinante il contributo di Pasquini. Finale tutto dei ragazzi di mister Izzo, che chiudono il match ancora con Mateo, Hide e Falaschi.

Nella seconda gara, Firenze ancora sconfitto dal Città di Massa. Inizio equilibrato, Lucho Gonzalez porta avanti i suoi con due bolidi dai dieci metri, ma i viola reagiscono e rientrano in gara, fino al 4-2 per i massesi.

Spettacolo nella finale tra Atlante e Massa. Inizio di studio reciproco, poi i maremmani collezionano tre occasioni limpide respinte dal portiere rivale. Il Massa trova e mantiene il pallino del gioco seppure senza essere troppo pericoloso. Decide Quentin su ribattuta, ma da segnalare anche una super parata del neo grossetano Tatonetti.