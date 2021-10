Rally, lavori in corso e grande attesa per il 45esimo Trofeo Maremma

FOLLONICA – Grandi lavori alla scuderia Maremma Corse 2.0 impegnata nell’organizzazione del 45esimo Trofeo Maremma, che andrà in scena nei giorni 23 e 24 ottobre sulle strade maremmane e avrà, anche quest’anno, validità nazionale.

Gli organizzatori stanno lavorando sul tracciato che dovrebbe calcare quello della scorsa edizione, sfruttando le “speciali” che hanno fatto la storia del Marema.

Dopo aver partecipato con successo, collaborando con l’Aci di Lucca dal punto di vista organizzativo per la realizzazione del 56esimo rally città di Lucca, i responsabili del team follonichese con in testa patron Paolo Santini unitamente al presidente Marco Federighi sono di nuovo al lavoro per presentare una grande edizione del Trofeo Maremma, autentico fiore all’occhiello della scuderia maremmana.