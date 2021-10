FOLLONICA – Una montagna di nasse, qualche pneumatico e una decina di sacchi di spazzatura: è questo il risultato della pulizia del Golfo organizzata dalla Lega Navale Follonica, sezione Sub, con il supporto della Vab e dell’associazione Break the Distance.

All’iniziativa, arrivata all’ottava edizione, hanno partecipato anche i ragazzi e le ragazze di due classi Liceo delle Scienze umane di Follonica. Lo scorso anno a causa della pandemia la manifestazione era saltata e, proprio per questo motivo, quest’anno il numero di rifiuti è stato sensibilmente superiore rispetto alla media degli anni precedenti.

I volontari si sono ritrovati questa mattina alle 8.30 e fino alle 12, ora del rientro delle imbarcazioni al circolo Cala Violina, sono andate avanti le operazioni di pulizia. All’evento ha partecipato il sindaco Andrea Benini che ha ringraziato i volontari per l’importante lavoro svolto.

La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Follonica e Scarlino per sensibilizzare i cittadini alle problematiche ambientali legate all’abbandono dei rifiuti in mare, e rientra tra le iniziative che i Comuni coinvolti organizzano nell’ambito del programma Foundation for Environmental Education per la candidatura alla Bandiera Blu 2022. L’iniziativa, inoltre, porta avanti gli impegni presi con la firma della Carta di partenariato per la tutela dei cetacei e delle tartarughe marine del Santuario Pelagos.

Le imbarcazioni hanno portato al largo i sub che sono tornati con ogni tipo di rifiuto, tra cui, come ogni anno, moltissime nasse abbandonate dai pescatori. I volontari della Vab hanno poi aiutato a raccogliere i rifiuti arrivati al circolo sulle imbarcazioni. In questi anni sono state raccolte diverse tonnellate di rifiuti.

Abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti.