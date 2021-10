Lazzeretti presidente Commissione turismo e attività produttive, Lega: «Ottima scelta»

ARCIDOSSO – “La Lega Amiata plaude alla scelta del consiglio comunale di Arcidosso di indicare Alberto Lazzeretti come presidente della neonata Commissione dedicata al Turismo e alle Attività Produttive”. Lo sostiene il commissario della Lega Amiata Gilberto Alviani, dopo che il consiglio comunale ha nominato i membri della commissione ed ha indicato il proprio gradimento per il consigliere della lista Insieme per Arcidosso ed esponente del Carroccio amiatino come guida della stessa.

“Alberto Lazzeretti – afferma Alviani- ha lavorato per la nascita della Commissione che dovrà aiutare il rilancio del territorio, l’ha proposta ed ha trovato l’unanimità in consiglio. Lo ha fatto in maniera costruttiva trovando una sponda nella maggioranza e nel Sindaco. Sintomo che le divergenze politiche e ideologiche si possono mettere da parte per il bene del territorio. Ad Arcidosso è accaduto, altrove questo purtroppo non avviene. Questo però è e resterà lo spirito della Lega: proposta e confronto, ben sapendo che in questo momento in alcuni Comuni i cittadini ci hanno dato fiducia e ci hanno chiesto di governare, in altri, come Arcidosso, lo stesso mandato lo hanno dato ad altri. Questo però non ci impedisce di fare la nostra parte facendo proposte e dando il nostro contributo, pur stando all’opposizione, come nel caso di Arcidosso”.

Soddisfazione per la fiducia incassata è espressa dal consigliere Alberto Lazzeretti. “Il consenso espresso dal consiglio ed anche dalla maggioranza – afferma Lazzeretti- mi rende orgoglioso e consapevole che la strada intrapresa, anche di confronto nelle divergenze con il Sindaco e la giunta, è quella giusta. Ringrazio anche il mio capogruppo Corrado Lazzeroni per aver condiviso con me la nomina. Siamo riusciti a collaborare per trovare le migliori soluzioni nel caso della gestione del focolaio Covid che aveva colpito la comunità cingalese, permettendo così all’amministrazione di gestire la situazione risparmiando denaro, ci siamo riusciti con la nascita della commissione Turismo ed Attività Produttive. Su molti temi restiamo distanti, ma questo non ci impedisce di lavorare. In attesa che l’indicazione espressa dal consiglio, sulla mia elezione a presidente, venga confermata dai commissari, auguro a tutti loro un buon lavoro, convinto che su questo tema convergeremo sul soluzioni e proposte nel vero interesse della comunità di Arcidosso”.