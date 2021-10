L’almanacco del Giunco: il 2 ottobre l’Italia invade l’Abissinia e debutta il fumetto di Charlie Brown

GROSSETO – Sabato 2 ottobre, santi Angeli custodi, Giornata internazionale della nonviolenza, il sole sorge alle 7.15 e tramonta alle 18.52. Accadeva oggi:

829 – Teofilo viene incoronato imperatore di Bisanzio.

1187 – Assedio di Gerusalemme: Saladino cattura Gerusalemme dopo 88 anni di regno Crociato.

1535 – Jacques Cartier scopre Montréal (Québec).

1780 – Guerra d’indipendenza americana: la spia britannica John André viene impiccata dalle forze americane.

1835 – Inizia la Rivoluzione texana: Battaglia di Gonzales – i soldati messicani tentano di disarmare la popolazione di Gonzales (Texas), ma incontrano una forte resistenza da parte di una milizia assemblata in tutta fretta.

1836 – Charles Darwin fa ritorno a Falmouth, Inghilterra, a bordo della Hms Beagle dopo un viaggio durato cinque anni in cui ha raccolto dati che userà in seguito per sviluppare la sua Teoria dell’evoluzione.

1864 – Guerra di secessione americana: Prima battaglia di Saltville – le forze dell’Unione attaccano Saltville, ma vengono sconfitte dai Confederati.

1870 – Plebiscito per l’annessione di Roma al Regno d’Italia, dopo la presa di Roma.

1889 – A Washington, si apre la prima conferenza degli Stati americani.

1919 – Il presidente statunitense Woodrow Wilson viene colpito da un attacco cardiaco che lo lascia parzialmente paralizzato.

1924 – Il Protocollo di Ginevra viene adottato come metodo per rafforzare la Società delle Nazioni.

1925 – William Taynton è il primo uomo a comparire in televisione.

1928 – Fondazione dell’Opus Dei da parte di San Josemaría Escrivá.

1935 – L’Italia invade l’Abissinia (Etiopia): inizia la Guerra d’Etiopia.

1937 – Nella Repubblica Dominicana ha inizio il massacro degli haitiani.

1941 – Seconda guerra mondiale: Operazione Tifone – La Germania avvia un’offensiva totale contro Mosca.

1944 – Olocausto: le truppe naziste pongono fine alla rivolta di Varsavia.

1950 – La striscia Peanuts di Charles M. Schulz viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi.

1955 – Il computer Eniac viene disattivato.

1958 – La Guinea dichiara l’indipendenza dalla Francia.

1959 – Il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli USA.

1967 – Thurgood Marshall presta giuramento come primo giudice afro-americano della Corte suprema degli Stati Uniti.

1968 – Una pacifica dimostrazione studentesca a Città del Messico finisce nel massacro di Tlatelolco.

1996 – Gli Emendamenti dell’Electronic Freedom of Information Act vengono firmati dal presidente statunitense Bill Clinton.

2001 – Grounding della Swissair: gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra a causa dell’assenza di liquidità a fronte della richiesta di pagamenti in contanti da parte dei fornitori.

2001 – Negli Stati Uniti d’America viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs.

2004 – Le Samoa Americane entrano nel North American Numbering Plan.

2009 – A Messina e nei dintorni, a causa di nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampilieri Superiore e Scaletta Zanclea provocando 35 morti.

Fonte: il.wikipwdia.org