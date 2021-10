Isis Leopoldo II di Lorena: con il maestro di pasticceria gli studenti imparano l’arte della lievitazione

GROSSETO – L’istituto alberghiero di via Meda è stata per due giorni la sede di un’importante iniziativa: l’azienda Norzia di Grosseto, leader nel settore delle forniture di prodotti alimentari semilavorati a livello provinciale e regionale, ha organizzato per i sui clienti, per gli studenti della IV Cucina e IV Pasticceria e per i docenti ed assistenti tecnici di indirizzo nei giorni 28 e 29 settembre un corso di specializzazione sui grandi lievitati (panettoni e croissant).

Chef di eccezione il maestro pasticcere e lievitista Paolo Caridi. Gli alunni in qualità di assistenti hanno lavorato con lo chef e hanno inoltre allestito nei due giorni la pausa pranzo.

Martedì 28 settembre il maestro pasticcere ha spiegato le caratteristiche delle farine e ha preparato gli impasti per i grandi lievitati che necessitano di un giorno di lievitazione. Nella pausa pranzo gli invitati al corso hanno potuto gustare le specialità preparate dagli alunni. Mercoledì 29 settembre studenti e docenti hanno approfondito con lo chef la lezione sui grandi lievitati e viennoiserie ed hanno assistito alla seconda lavorazione degli impasti. Nel pomeriggio, sotto l’occhio attento del maestro pasticcere, ha avuto luogo la cottura e, alla presenza della dirigente scolastica Cinzia Machetti, la degustazione dei grandi lievitati e di un ricco assortimento di paste.