Grosseto: il Cesena vince di misura allo Zecchini

GROSSETO – Il Cesena passa di misura al Carlo Zecchini dopo una partita in cui entrambe le formazioni hanno costruito poco. Il Grosseto recrimina per non aver saputo sfruttare le occasioni create e, c’è da dirlo, per non aver ancora una vera identità di gioco.

Per cercare il fatidico cambio di rotta, mister Magrini manda in campo Cretella come trequartista, dietro a De Silvestro e Dell’Agnello. In difesa, invece, la novità è rappresentata dall’esordio dal primo minuto in campionato di Verduci, sulla fascia sinistra, al posto di Semeraro. Partita subito calda, con il Cesena che ci prova su punizione al secondo minuto e il Grosseto che risponde al terzo con un contropiede di De Silvestro, che fa fuori il portiere bianconero ma il tiro debole si ferma prima della linea di porta. Al 21’ i biancorossi ci provano con una palla ributtata avanti da Raimo, che De Silvestro mette in mezzo ma il rimpallo favorisce gli ospiti che vedono uscire di poco il pallone. A passare in vantaggio è però il Cesena, con Bortolussi che in area è lesto a girarsi anticipando Ciolli e calciando in rete, battendo Barosi per il vantaggio ospite. Al 40’ il Cesena sfiora il raddoppio, sempre con Bortolussi, ma Barosi si supera. L’occasione buona per il Grifone arriva due minuti dopo, quando Fratini in area conquista una palla d’oro e serve sui piedi di De Silvestro il possibile pareggio che finisce, però, addosso alla difesa ospite. Nella ripresa, dopo otto minuti, dentro Moscati e Semeraro per Fratini e Verduci. L’unica vera occasione dei biancorossi porta proprio la firma di Moscati, che entra in area e allarga di poco sfiorando il secondo palo. Finisce così, con un’altra sconfitta amara per il Grifone.

Grosseto-Cesena 0-1

GROSSETO: Barosi, Raimo (34’ st Biancon), Ciolli, Siniega, Verduci (8’ st Semeraro), Vrdoljak, Fratini (8’ st Moscati), Serena, Cretella, De Silvestro (28’ st Marigosu), Dell’Agnello (34’ st Scaffidi). A disposizione: Fallani, Piccoli, Salvi, Ghisolfi, Artioli. All. Magrini.

CESENA: Nardi, Steffè, Ardizzone, Caturano (38’ st Shpendi), Pierini (27’ st Ilari), Munari (27’ st Nannelli), Berti (27’ st Tonin), Ciofi, Bortolussi, Favale (15’ st Rigoni), Pogliano. A disposizione: Benedettini, Fabbri, Brambilla, Mulè, Yabre. All. Viali.

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina (Elia Tini Brunozzi di Foligno, Andrea Barcherini di Terni).

RETE: 33’ Bortolussi.

NOTE: Spettatori paganti 1.278 (di cui 820 abbonati). Recupero 1’ pt, 6’ st.