FOLLONICA – La città del Golfo si tinge di rosa in occasione del mese di prevenzione del tumore al seno.

Per l’iniziativa a Follonica, organizzata dall’associazione Insieme in Rosa Onlus in collaborazione con il comitato carnevale, la città è addobbata con tantissimi fiocchi e nastri del colore rosa per sensibilizzare alla prevenzione oncologica.

L’installazione più suggestiva è senz’altro il cancello dell’ex Ilva, che di notte si illumina di rosa ed è un vero spettacolo che merita una visita.

Siamo andati alla scoperta degli addobbi in città con gli scatti di Giorgio Paggetti.