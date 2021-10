Vaccini, Maremma verso quota 80%: oltre 173mila prime dosi dall’inizio della campagna

GROSSETO - Sono 173.252 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+847 rispetto a martedì 28 settembre, quando erano 172.405), 149.379 le seconde (+1.322 rispetto a martedì scorso, quando erano 148.057). La prima dose è stata inoculata al 79,3% degli abitanti, mentre la seconda al 68,3% (martedì erano rispettivamente 78,9% e 66,3%). La scorsa settimana sono partite anche le terze dosi per i fragilissimi: in provincia di Grosseto ne sono state inoculate 330 (+38, martedì erano 292).

Da lunedì prossimo, 4 ottobre, in Toscana partirà la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid nelle Rsa e agli over 80.

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - prime dosi

Fascia 90+ 3.237 (martedì 3.235)

Fascia 80-89 15.511 (martedì 15.505)

Fascia 70-79 25.455 (martedì 25.427)

Fascia 60-69 27.064 (martedì 27.000)

Fascia 50-59 30.145 (martedì 29.971)

Fascia 40-49 26.157 (martedì 26.005)

Fascia 30-39 17.853 (martedì 17.657)

Fascia 20-29 16.279 (martedì 16.116)

Fascia 12-19 11.551 (martedì 11.489)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - seconde dosi

Fascia 90+ 3.154 (martedì 3.153)

Fascia 80-89 15.295 (martedì 15.287)

Fascia 70-79 23.424 (martedì 23.391)

Fascia 60-69 22.840 (martedì 22.790)

Fascia 50-59 26.642 (martedì 26.481)

Fascia 40-49 22.490 (martedì 22.280)

Fascia 30-39 14.485 (martedì 14.285)

Fascia 20-29 12.868 (martedì 12.617)

Fascia 12-19 8.181 (martedì 7.773)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - terze dosi

Fascia 90+ 4 (martedì 4)

Fascia 80-89 54 (martedì 50)

Fascia 70-79 106 (martedì 86)

Fascia 60-69 80 (martedì 72)

Fascia 50-59 58 (martedì 54)

Fascia 40-49 15 (martedì 13)

Fascia 30-39 5 (martedì 5)

Fascia 20-29 5 (martedì 5)

Fascia 12-19 3 (martedì 3)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 604.253 prime dosi, 518.437 seconde dosi e 1.487 terze dosi (martedì erano 601.210 prime dosi, 513.288 seconde dosi e 1.271 terze dosi).