unacanzonealgiorno: 26 anni fa usciva “Lacio drom” dei Litfiba. ASCOLTA

GROSSETO – L’1 ottobre 1995 usciva Lacio drom (buon viaggio) dei Litfiba. Scritta da Federico Renzulli e Piero Pelù, è il quarto e ultimo singolo estratto dall’album Spirito.

TESTO

La prossima canzone è un augurio

Che la strada nostra, che la strada di tutti sia lunga e diritta

E che la strada dei Litfiba non finisca mai

Quindi buon viaggio a tutti, Lacio Drom

La strada dove finisce?

Senza piedi userò le mani mani

Fino alla pista che non esiste

La cavalcherò su venti ed uragani

Uuh, uuh

Regina di periferia

Con gli occhi della rabbia e dell’arcobaleno

Che non conoscono la destinazione

E che mi dicono: “Buon viaggio, Lacio Drom”

E ti porterò

Uuh

Uuh, e ti prenderò (sì)

La strada che non ha strisce

Sarà la rotta sotto questa luna

Coi suoi problemi, coi suoi compromessi

E che ogni volta non ritrovi mai la stessa

Uuh e ci porterà

Uuh, zingara

Uuh, io ti porterò

Ti porterò nei posti dove c’è del buon vino

E festa, festa fino al mattino

Sirena con due occhi grandi come la fame

Balla balla e poi lasciami qui

Qui o lì

Uh Lacio Drom

La strada che non finisce mai

Io senza piedi userò le mie mani

E tutta l’arte di un equilibrista

Per trovare un altro mondo per noi due

E noi due

E faccia a faccia con la porta della paura

Senza lacci, senza cintura

Sirena con due occhi grandi come la fame

Guarda guarda io sarò laggiù

Ti porterò nei posti dove c’è del buon vino

E festa festa fino a mattina

Sirena con due occhi grandi come la fame

Balla balla e poi lasciami

Ti porterò nei posti dove c’è del buon vino

E festa festa fino a mattina

Sirena con due occhi grandi come la fame

Balla balla e poi lasciami

Qui o lì

Uh Lacio Drom

Uuh, uuh

Oppa, oppa

Più forte oppa, oppa

Ancora oppa, oppa (oppa, oppa)

Oppa, oppa (oppa, oppa)

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

Ooh (ooh)

E festa, festa

Dentro la tua testa

Festa, festa

Dentro la tua testa

Sì, stato libero di Litfiba

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO