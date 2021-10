Spacciatori social vendevano droga su Telegram

FOLLONICA – Avevano trovato un modo rapido per raggiungere i propri clienti con le informazioni sulla loro merce. Come ogni buon commercianti, avevano deciso di sfruttare i canali social per promuovere il prodotto.

La tenenza di Follonica della Guardia di finanza ha scoperto infatti un canale Telegram tutto dedicato alla vendita di sostanze stupefacenti e psicotrope (eroina, cocaina, ketamina, Mdma, Lsd, crack, ecstasy, funghi allucinogeni, hashish, marijuana) grazie ad un elenco particolareggiato della qualità ed il prezzo al dettaglio.

L’indagine ha portato i finanzieri ad indagare nel mondo delle piattaforme di messaggistica online e sfruttando le tecniche di open source intelligence. Il semplice accesso al canale, effettuato con un comune smartphone, poteva consentire ad una vastissima platea di acquirenti, anche minorenni, di entrare in contatto con il mondo del dark web nel quale, in forma anonima, veniva venduta la droga.

I finanzieri di Follonica hanno quindi avviato immediate indagini, anche con la collaborazione internazionale di polizia grazie al fondamentale supporto del servizio di cooperazione internazionale (SCIP) di polizia e del II reparto del Comando generale del corpo, rapportando gli esiti alla Procura della Repubblica di Grosseto.

Il canale individuato è stato dunque sequestrato e oscurato anche grazie alla collaborazione con la società telegram che gestisce la piattaforma di messaggistica.